РИАМО- 16 июн. Болельщики из Перу приобрели 44 тысячи билетов на матчи чемпионата мира по футболу, 10 тысяч человек посетят матч сборной команда этой страны с датчанами, который пройдет в субботу вечером в Саранске, говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

Агентство «ТурСтат» проанализировало данные по проданным билетам на чемпионат мира по футболу.

«Перу, чьи болельщики приобрели 44 тысячи билетов на ЧМ-2018, входит в первую десятку стран по числу купленных билетов на чемпионат мира. Дания не вошла в первую десятку стран по купленным билетам. Более 10 тысяч перуанцев посетят матч сборной Перу против сборной Дании 16 июня», - отмечается в сообщении.

Сборные команды Перу и Дании играют в 19:00 на стадионе «Мордовия Арена» в субботу.

США, Бразилия, Колумбия, Германия, Мексика, Аргентина, Перу, Китай, Австралия и Англия вошли в первую десятку зарубежных стран, болельщики которых купили больше всего билетов на ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018 по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.