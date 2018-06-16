РИАМО - 16 июн. Роспотребнадзор сообщил о вспышке геморрагической лихорадки Ласса в Нигерии, сообщает Газета.ru.

«Всего с 1 января по 3 июня сего года в 21 штате страны было зарегистрировано 1982 случая, подозрительных на лихорадку Ласса, из которых 432 подтверждены лабораторно. С начала вспышки зарегистрировано 118 смертельных исходов заболеваний», - отмечается в сообщении.

Ссылаясь на Центр по контролю за заболеваниями Нигерии, Роспотребнадзор указывает, что пик лихорадки прошел, однако сезон распространения вируса лихорадки Ласса ежегодно продолжается в Нигерии до конца июня.

Ведомство просит россиян учитывать информацию при планировании своих зарубежных поездок.

Лихорадка Ласса - острое инфекционное вирусное геморрагическое заболевание, вызываемое одноименным вирусом, характеризуется высокой контагиозностью, постепенным развитием миалгии, язвенным фарингитом, геморрагическим синдромом, нарушением функции почек и центральной нервной системы.