РИАМО - 16 июн. В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» днем в субботу отменили и задержали около 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» 16 рейсов задержали, два отметили. В «Домодедове» задержаны восемь рейсов, один отменен. В «Шереметьеве» задержали 21 рейс.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и в Подмосковье в субботу ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем может прогреться до плюс 25 градусов. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормального.