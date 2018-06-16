РИАМО - 16 июн. Президент России Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и поздравил ее с 55-летием полета в космос, сообщает Газета.ru.

Полет Терешковой состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6», он продолжался почти трое суток. Позывной Терешкой был «Чайка».

«Вы не только первая женщина-космонавт, но Вы остаетесь, по-моему, единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил полет в одиночку; все остальные женщины – в составе экипажа», - отметил Путин.

Терешкова, в свою очередь, рассказала о проблемах во время полета. По ее словам, произошел сбой в системе управления, и ей пришлось исправить ошибку вручную.