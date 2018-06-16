РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Театрализованный квест по парку прошел в усадьбе «Ивановское» ПОодольска, в ходе него показали новые указатели, таблички с описанием утраченных исторических объектов и качели с ротондой, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Агентство культурных инициатив «Наш уездъ» получило денежный грант фонда Владимира Потанина в 2017 году в размере более 500 тысяч рублей для реализации нового проекта «Дозор: парк в усадьбе «Ивановское»» в Подольске. Проект направлен на охрану и благоустройство усадебного парка. Территорию разделили на участки и создали клуб хранителей, которые будут следить за порядком. Вступить в клуб могут все желающие с семьями, друзьями или коллегами.

«В Федеральном музее профессионального образования (усадьбе «Ивановское») в субботу состоялась презентация проекта, который получил грант Благотворительного фонда Потанина в конкурсе «Музейный гид» в номинации «Страна-музей». После презентации для гостей провели театрализованную экскурсию по усадебному парку с актером Станиславом Поздышевым, который играл садовника Трофима Татаринцева, много лет проработавшего в усадьбе. Жителей познакомили с новыми объектами усадебного парка в игровой форме», - сказал организатор проекта.

Гостям представили общую карту новых объектов, в том числе качелей-ротонды и смотровой площадки, восьми табличек с текстами и изображениями, указателей. Затем они увидели их вживую.

Проект призван музеефицировать и актуализировать парк в усадьбе «Ивановское», который более 200 лет назад был основан графом Федором Толстым. Теперь информационные модули–инсталляции размещены в парке согласно историческим документальным источникам и объединены экскурсионными маршрутами и квестами.