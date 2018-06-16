РИАМО - 16 июн. На матче группового этапа чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Исландией присутствует легенда мирового спорта Диего Марадона, сообщает Газета.ru.

В субботу на московском стадионе «Спартак» проходит матч между сборными командами Аргентины и Исландии.

«В течение нескольких минут южноамериканские фанаты распевали песни в его честь. Также появилось огромное количество желающих сфотографироваться с бывшим футболистом», - говорится в сообщении.

Сборная Исландии впервые в своей истории выступает на мундиале и сразу против двукратного чемпиона мира и финалиста ЧМ-2014 сборной Аргентины. Соперники до этого матча никогда не играли между собой.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.

Диего Марадона - легендарный аргентинский футболист, чемпион мира 1986 года.