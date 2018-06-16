РИАМО - 16 июн. В субботу отмечают 55-летие со дня полета в космос Валентины Терешковой, в честь этой даты на Сретенском бульваре в Москве пройдет выставка, специальную программу также подготовил Музей космонавтики, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В субботу исполняется 55 лет со дня полета на орбиту первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Ее позывной «Чайка» звучал из космоса более двух суток. По случаю памятной даты в Музее космонавтики подготовили юбилейную программу - серию специальных проектов и выставок.

«В Мемориальном музее космонавтики подготовили юбилейную программу: здесь прочитают лекции об истории космических побед страны, покажут космическую одежду и расскажут о легендарной «Чайке», - отмечается в сообщении.

На выставке «Чайка», долетевшая до звезд» в Музее космонавтики посетители могут познакомиться с ценными реликвиями и вещами из личной коллекции Терешковой, а также узнать редкие факты из жизни первой женщины-космонавта. Выставка будет работать до 15 июля в зале «Утро космической эры».

В зале «История и культура космической эпохи» представлена выставка «Соколы», «Орланы», «Пингвины» и другие редкие виды космической одежды». На ней можно узнать историю создания скафандра СК-2, который разрабатывали специально к полету Терешковой, и посмотреть эскизы к нему. Скафандр учитывал особенности женской фигуры и обеспечивал безопасность космонавта при аварийной разгерметизации кабины, катапультировании, приводнении, защищал от перепада температур. Посетить выставку можно до 25 июля.

В субботу на Сретенском бульваре открывается выставка «Чайка», покорившая космос». На ней можно узнать об этапах подготовки, тренировках и полете Валентины Терешковой в космос. Работать экспозиция будет до 31 июля.

В кинозале Музея космонавтики в субботу покажут фильмы о Валентине Терешковой и других женщинах-космонавтах. А между кинопоказами прочитают лекции о создании космического корабля «Восток» и об истории космических побед страны.