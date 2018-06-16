РИАМО - 16 июн. В районе станции «Подлипки Дачные» электричка сообщением Монино - Москва насмерть сбила мужчину, переходившего пути в неположенном месте, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Примерно в 18 часов 56 минут (15 июня – ред.) в районе станции «Подлипки Дачные» при переходе железнодорожных путей в неустановленном месте электропоездом сообщением Монино - Москва смертельно травмирован мужчина», - говорится в сообщении.

Личность погибшего в настоящее время устанавливается. По данному факту следователи проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.