РИАМО - 16 июн. Постановлением правительства Москвы утвержден проект планировки открытого участка Филевской линии Московского метрополитена между станциями «Студенческая» и «Кунцевская», при этом будут изменены границы ряда природных комплексов Западного административного округа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Утвердить проект планировки территории линейного объекта - открытого участка Филевской линии Московского метрополитена», - отмечается в сообщении.

Участок линии протяженностью 8,7 километра пройдет по территориям районов Дорогомилово, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Кунцево. На участке расположены семь станций: «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», «Кунцевская».

В ходе реконструкции будут изменены границы пяти природных территорий западного округа.