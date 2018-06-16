РИАМО - 16 июн. Петицию «Президенту РФ, правительству, Федеральному собранию: Не повышать пенсионный возраст!» общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» разместило на сайте Change.org. На данный момент собрано уже более 770 тысяч подписей.

В субботу правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, законопроектом предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем», - говорится в петиции.

Общероссийское объединение профсоюзов обратилось к президенту РФ, правительству, Федеральному собранию с требованием не допустить повышения пенсионного возраста, начать широкое обсуждение с участием профсоюзов и других общественных организаций комплекса экономических мер, способных поднять жизненный уровень населения и решить проблему наполнения Пенсионного фонда без повышения пенсионного возраста.