РИАМО - 16 июн. В подмосковных Черустях прошлой ночью синоптики зафиксировали до минус 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Антициклон, располагающийся над центром России, стал причиной заморозков на северо-востоке и востоке района. В ранние утренние часы при ясном небе происходило интенсивное выхолаживание.

«Заморозки в травостое минувшей ночью наблюдались и на «полюсе холода» Подмосковья, в Черустях, до минус 1 градуса», - говорится в сообщении.

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