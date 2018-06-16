РИАМО - 16 июн. Общее число кандидатов на должность мэры Москвы, подавших соответствующие документы на выдвижение в Мосгоризбирком, в субботу достигло 17, документы подал самовыдвиженец Александр Милованкин, сообщает «Интерфакс».

«В субботу документы на самовыдвижение в комиссию подал сотрудник ООО «Газпром информ» Александр Милованкин 1982 года рождения», - сказали в Мосгоризбиркоме.

Таким образом, 12 человек подали документы на самовыдвижение, еще 5 - как выдвиженцы партий.

Ранее процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич (от регионального отделения политической партии «Национальный курс»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов и рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.