РИАМО - 16 июн. Седьмой матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Аргентины и Исландии начался на столичном стадионе «Спартак».

Стадион заполнен болельщиками, которые криком поддерживают свои команды. Перед матчем на стадионе прозвучали государственные гимны Аргентины и Исландии.

Как уточняется на сайте FIFA-2018, главный судья матча- Шимон Марчиняк (Польша), ассистенты - Павел Соколницки и Томаш Лисцкевич (оба - Польша), резервный судья - Вильмар Ролдан (Колумбия).

Сборная Исландии впервые в своей истории выступает на мундиале и сразу против двукратного чемпиона мира и финалиста ЧМ-2014 сборной Аргентины. Соперники до этого матча никогда не играли между собой.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.