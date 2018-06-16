РИАМО - 16 июн. В матче первого тура ЧМ-2018 в группе С сборная Франции одержала победу над командой Австралии со счетом 2:1, сообщает Газета.ru.

Матч прошел на стадионе «Казань Арена» (Казань). Главный судья -Андрес Кунья (Монтевидео, Уругвай).

«Все! Не смогли австралийцы организовать финальный навал на ворота сборной Франции. В итоге 2:1 в пользу французов», - говорится в сообщении.

На гол Антуана Гризманна (Франция) с пенальти, который был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам, точным ударом с одиннадцатиметровой отметки ответил Майл Единак (Австралия). На 80-й минуте окончательный счет установил француз Поль Погба, чей забитый мяч был зафиксирован благодаря видеофиксации гола.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.