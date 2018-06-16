РИАМО - 16 июн. Партия «Альянс зеленых» в ходе конференции своего подмосковного отделения выдвинула кандидатом на должность губернатора региона руководителя Московского областного отделения партии Лилию Белову, говорится в сообщении пресс-службы партии.

Экологическая партия «Альянс зеленых» провела в один день сразу две конференции, на которых были выдвинуты кандидаты на посты мэра Москвы и губернатора Подмосковья.

«Кандидатом на пост губернатора Подмосковья от партии «Альянс зеленых» стала Лилия Белова. Она является руководителем Московского областного отделения партии. Подача документов в Московский областной избирком пройдет 19 июня», - отмечается в сообщении.

Ранее делегаты внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» выдвинули кандидатуру Андрея Воробьева на выборы губернатора Подмосковья. Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона. Московская областная избирательная комиссия разрешила открыть специальный избирательный счет кандидата от «Единой России».

Кандидатом от КПРФ на пост губернатора Московской области выдвинут зампред Мособлдумы Константин Черемисов. «Партия Роста» выдвинула кандидатом на пост губернатора Московской области политика Бориса Надеждина.

Постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 по 27 июня.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.