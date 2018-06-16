РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Представители администрации подмосковного Подольска эвакуировали брошенный автомобиль в микрорайоне Климовск, сообщается в группе«Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 15 июня на улице Заводская, дом №6, эвакуировали транспортное средство с признаками брошенного», - говорится в сообщении.

Подготавливаются документы для передачи дела в суд о признании данного автотранспортного средства бесхозяйным.