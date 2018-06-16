РИАМО - 16 июн. «Партия Роста» выдвинула Бориса Надеждина кандидатом на пост губернатора Московской области по результатам голосования на общем собрании регионального отделения, говорится в сообщении пресс-службы партии.

В субботу состоялось общее собрание подмосковного регионального отделения «Партии Роста». Главной темой повестки стал вопрос о выдвижении кандидата от партии на должность губернатора Подмосковья.

«По итогам тайного голосования кандидатом от «Партии Роста» на предстоящие выборы губернатора Московской области выдвинут известный политик Борис Надеждин», - отмечается в сообщении.

Борис Надеждин в 1999-2003 годах был депутатом Государственной думы от «Союза правых сил».

Ранее делегаты внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» выдвинули кандидатуру Андрея Воробьева на выборы губернатора Подмосковья. Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона. Московская областная избирательная комиссия разрешила открыть специальный избирательный счет кандидата от «Единой России».

Кандидатом от КПРФ на пост губернатора Московской области выдвинут зампред Мособлдумы Константин Черемисов.

Постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 по 27 июня.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.