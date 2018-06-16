РИАМО – 16 июн. Выдвинутый от партии КПРФ кандидатом в мэры Москвы Вадим Кумин и кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов обратились к независимым муниципальным депутатам 16 районов с просьбой предоставить им подписи, необходимые для регистрации, сообщает «Интерфакс».

Для регистрации кандидатов на выборах мэра Москвы им требуется собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях.

«Кумин и Свиридов предложили депутатам 16 муниципальных округов предоставить подписи в свою поддержку, пообещав со своей стороны подписи депутатов от КПРФ и «Справедливой России» другим независимым кандидатам», - говорится в сообщении.

Они пояснили, что есть три кандидата от оппозиции, имеющие определенную поддержку москвичей - представитель «Яблока», Дмитрий Гудков и Илья Яшин. Для прохождения муниципального фильтра им потребуется всего по три подписи депутатов в каждом из муниципальных образований, а остальные подписи останутся невостребованными.

«Таким образом, если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названных кандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальных депутатов», - уточнили Кумин и Свиридов.

Письмо направлено главам и депутатам муниципальных округов Якиманка, Гагаринский, Коньково, Ломоносовский, Тверской, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненский, Хамовники, Зюзино, Аэропорт, Арбат, Мещанский, Дорогомилово, Красносельский и Марьина Роща.

Уже 16 человек подали документы на выдвижение кандидатами на должность мэра столицы, из них 11 - самовыдвиженцы, пять - представители партий.

Ранее процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич (от регионального отделения политической партии «Национальный курс»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов и рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.