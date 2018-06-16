РИАМО - 16 июн. Похороны кинорежиссера Станислава Говорухина прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» утром 14 июня.

Проводить в последний путь покойного пришли его близкие и родные, друзья и коллеги, а также поклонники творчества Говорухина.

Режиссера проводили в последний путь также общественные и политические деятели, артисты театра и кино, в том числе советский и российский режиссер Владимир Меньшов и актер и режиссер Федор Бондарчук.

Вход на Новодевичье кладбище во время похорон был временно закрыт для посетителей. Правоохранительные органы выставили перед входом на кладбище ограждение, сотрудники военной полиции просили жителей и гостей Москвы приходить после 15:00.

Говорухина похоронили под гимн России, который сыграл военный оркестр.

Ранее в Преображенской церкви храма Христа Спасителя прошла церемония прощания с кинорежиссером.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина, однако геологом проработал не больше года.

В 1959-1961 годах Станислав Говорухин начал карьеру в кино с должностей редактора и ассистента режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году он с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. После этого работал на Одесской киностудии художественных фильмов уже в качестве режиссера.

За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века». Он также снимался в фильмах, в частности сыграл в картинах «Асса», «Анкор, еще анкор!» и «Девятая рота».