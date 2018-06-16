РИАМО - 16 июн. На московском стадионе «Спартак» уже начали собираться болельщики сборных Аргентины и Исландии на матч группового этапа чемпионата мира по футболу-2018, передает корреспондент РИАМО.

Седьмой матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Аргентины и Исландии пройдет в субботу на стадионе «Спартак», встреча начнется в 16:00.

Поддержка сборной Аргентины составляет большинство болельщиков. Пришедшие на матч поют, кричат и веселятся. Часть фанатов перекусывает в зонах общепита на стадионе после проходной.

При проходе на стадион футбольных фанатов тщательно осматривают сотрудники полиции. Все проходят через металлодетекторы, а вещи «просвечивают».

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.