РИАМО - 16 июн. В субботу в связи с завершением строительных работ на Боровском шоссе автобусы в Ново-Переделкине в Западном округе столицы изменили маршруты следования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В субботу, 16 июня, в районе Ново-Переделкино изменятся маршруты автобусов на Боровском шоссе. Остановка «Универсам» для автобусов №32, №750, №809, №812, №844, №881, №950, №964 в обоих направлениях и для автобусов №5, №810 в сторону центра переносится с дублера на основной ход Боровского шоссе», - отмечается в сообщении.

Остановка «Улица Шолохова» для автобусов №5, №32, №750, №809, №810, №812, №844, №881, №902, №950, №964 в сторону центра также переносится с дублера на основной ход Боровского шоссе.

Остановка «Рассказовка-1» для автобусов №32, №750, №844, №881 в сторону области переносится с Проектируемого проезда №385 на дублер Боровского шоссе. Здесь же будут останавливаться автобусы №950, №964.

Изменяется и маршрут №809. Вместо улиц Скульптора Мухиной и Шолохова автобусы поедут в обоих направлениях по улице Федосьино и Боровскому шоссе.