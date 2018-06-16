РИАМО - 16 июн. Специальная электронная книга памяти кинорежиссера, сопредседателя Центрального штаба ОНФ Станислава Говорухина открыта на сайте Общероссийского народного фронта, в нее уже поступили сотни сообщений из различных регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» утром 14 июня.

«Сотни людей из всех уголков нашей страны уже оставили добрые воспоминания о Станиславе Сергеевиче, слова благодарности великому мастеру и соболезнования его родным и близким. В электронной книге памяти на сайте Народного фронта размещены отклики от жителей Москвы, Крыма, Кемеровской области, Хабаровского края и других российских регионов. Люди пишут о его великом таланте, гениальных фильмах, твердом характере, широте души, принципиальной позиции в общественно-политической деятельности и других уникальных качествах», - сказал руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

«Уголки творчества и памяти» Станислава Говорухина также открылись в центральном исполкоме ОНФ и всех региональных исполнительных комитетах. Специальные книги памяти будут доступны и в выходные дни. Все собранные отклики будут виртуализированы в электронной книге памяти.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина, однако геологом проработал не больше года.

В 1959-1961 годах Говорухин начал карьеру в кино с должностей редактора и ассистента режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году он с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. После этого работал на Одесской киностудии художественных фильмов уже в качестве режиссера.

За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века». Он также снимался в фильмах, в частности сыграл в картинах «Асса», «Анкор, еще анкор!» и «Девятая рота».