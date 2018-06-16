РИАМО - 16 июн. Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о повышении НДС с 18% до 20%, сообщает Газета.ru.

Распоряжение о внесении данного законопроекта подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Законопроект также предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%», - говорится в сообщении.

Еще один проект закона устанавливает тариф страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.