РИАМО - 16 июн. Пожар произошел в квартире на улице Сталеваров в подмосковной Электростали, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Шестнадцатого июня в 2:53 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Электросталь, улица Сталеваров, дом №6Б. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В 3:30 возгорание ликвидировали. В тушении пожара принимали участие семь человек и две единицы техники.