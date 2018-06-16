РИАМО - 16 июн. Зампред Мособлдумы Константин Черемисов выдвинут кандидатом от КПРФ на пост губернатора Московской области, сообщает РИА Новости.

В субботу прошло заседание 47-й конференции московского областного отделения КПРФ.

«Сегодня на нашей конференции мы называем свою кандидатуру на выборах губернатора Московской области. <…> Президиум центрального комитета утвердил наше предложение и предлагает выдвинуть в качестве нашего кандидата Константина Черемисова», - сказал первый секретарь комитета московского областного отделения КПРФ Николай Васильев.

Ранее делегаты внеочередной конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» выдвинули кандидатуру Андрея Воробьева на выборы губернатора Подмосковья. Действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подал заявление в Мособлизбирком о согласии баллотироваться на пост главы региона. Московская областная избирательная комиссия разрешила открыть специальный избирательный счет кандидата от «Единой России».

Постановлением Московской областной думы №2/54-П выборы губернатора Подмосковья назначены на 9 сентября 2018 года. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Московской области осуществляется в период с 7 по 27 июня.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.