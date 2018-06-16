РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 июн. В подмосковном Дзержинском планируют заменить все ограждения в промзоне, их обследовала специальная комиссия, написал глава городского округа Виталий Панаморенко в своем аккаунте в Instagram.

«С точки зрения безопасности и в рамках соблюдения единого архитектурного стиля города, даже те ограждения, что находятся в промзоне, подлежат замене. Комиссия, в составе которой представители администрации города, отдела по благоустройству, правоохранительных органов и специализированных служб, осуществляет постоянный мониторинг территории», - написал Панаморенко.

Он также добавил, что ранее провели обследование пляжа. В районе карьера открыли зону отдыха, в которую входит банный комплекс, веранды и беседки. Он отметил, что возле карьера появится современная набережная и откроют смотровую площадку.