РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В подмосковном Подольске в субботу начались первые Всероссийские соревнования среди региональных сборных команд по рубке шашкой и фестиваль казачьего военного искусства «Казарла», в них принимают участие около 60 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор соревнований.

«Соревнования организовала Межрегиональная общественная организация развития традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла»». В них принимают участие казаки из Москвы и Московской области, Брянска, Екатеринбурга, Пензы и других городов. Всего восемь команд, в каждой по шесть человек, а также участники в личных дисциплинах», - сказал организатор.

Участники показывают свое искусство в рубке лозы и бутылок с водой, в том числе на полосе с препятствиями. Посетить фестиваль могут все желающие бесплатно. В программе также соревнования по джигитовке (демонстрации разнообразных упражнений на скачущих лошадях), выступления всадников и творческих коллективов, а также многое другое.

Мероприятие будет интересно как взрослым, так и детям, для которых проводят мастер-классы и катают на лошадях.

Фестиваль будет проходить до 16:00 по адресу: Варшавское шоссе, дом №1.