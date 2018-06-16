РИАМО - 16 июн. В строящейся мечети в подмосковном Солнечногорске завершили внутренние и внешние отделочные работы, мечеть может одновременно вместить до 450 человек, передает корреспондент РИАМО.
Строительство мечети началось в 2000 году. Первый камень заложил духовный лидер мусульман в России Равиль Гайнутдин. Администрация муниципалитета оказала содействие в выделении земельного участка под строительство мечети. К 2004 году мечеть была построена под купол, и Духовное управление мусульман Подмосковья приняло решение начать богослужения.
Общая площадь мечети - около 400 квадратных метров. Здание одноэтажное, на первом этаже расположен один большой зал, в подвальном помещении - два зала для совершения молитвы.
Рядом с мечетью находится одноэтажный молельный дом площадью 50 квадратных метров, в нем совершают молитвы женщины и размещается воскресная школа.
В главные праздники - Курбан-байрам и Ураза-байрам на молитве присутствуют до 7 тысяч человек.
Мусульманская община Солнечногорска включает татар, живущих здесь с 1938 года. Ранее религиозные обряды проводились неофициально в частных домах. Современная община насчитывает уже более 3 тысяч человек, среди них татары, азербайджанцы, таджики, узбеки, дагестанцы, чеченцы. В 1998 году община Солнечногорска получила официальный статус - религиозная организация мусульман «Минарет», ее председатель – Рустам Гарипов.
Представители общины активно участвуют в общественной жизни района (День Победы, День Солнечногорья, акция «Лес Победы», День народного единства.) В состав общественной палаты Солнечногорского района избран представитель мусульманской религиозной организации «Минарет». Звания «Почетный гражданин Солнечногорского района» удостоен участник Великой Отечественной войны, ветеран Вооруженных Сил РФ Назят Садыков.
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