РИАМО - 16 июн. Все шаттлы, которые перевозят болельщиков чемпионата мира-2018 в Москве, в субботу будут работать до 3 часов ночи, говорится в сообщении «Мосгортранса» в Twitter.

Седьмой матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Аргентины и Исландии пройдет в субботу на стадионе «Спартак» в Москве, встреча начнется в 16:00.

«Шаттлы S2, S8 от метро до Фестиваля болельщиков начали работу с 09:00, S6, S7 от аэропортов «Внуково» и «Домодедово» до метро – с 13:00, S3, S4 от метро и аэропорта «Шереметьево» до стадиона «Спартак» – тоже с 13:00.

Все шаттлы ЧМ-2018 сегодня работают до 03:00», - отмечается в сообщении.

Всего для зрителей чемпионата мира по футболу организованы восемь бесплатных маршрутов-шаттлов S, которые связывают аэропорты, станции метро и стадионы.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.