РИАМО - 16 июн. В столичном парке «Зарядье» в субботу перед матчем сборных Исландии и Аргентины болельщики с севера поддержали свою команду боевым кличем и игрой на барабанах.

Седьмой матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Аргентины и Исландии пройдет в субботу на стадионе «Спартак» в Москве, встреча начнется в 16:00.

«Исландцы в «Зарядье», - подписал выложенное видео журналист Сергей Минаев.

На ролике видно, как исландские болельщики кричат, хлопают в ладоши и бьют в барабаны.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.