РИАМО - 16 июн. Замена обычных электричек на современные поезда «Ласточка» началась на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги в июне, всего до конца года запустят шесть «Ласточек», сообщается на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

«Современный электропоезд «Ласточка» впервые повезет пассажиров Московско-Тверской ППК в режиме обычной электрички 6000-й нумерации 16 июня. Поезд отправится из Клина в 04:20 и проследует до Москвы. При этом «Ласточка» будет останавливаться не только на уже привычных пассажирообразующих станциях, но и на остановках обычных электричек Ленинградского направления», - отмечается в сообщении.

Новый электропоезд будет ежедневно совершать семь рейсов на участке Москва – Крюково – Клин.

Как пояснил генеральный директор АО «МТ ППК» Олег Федотов, впервые в Московском транспортном узле поезда нового поколения «Ласточка» начнут приходить на смену электропоездам ЭТ2М.

«Это удалось сделать благодаря совместным усилиям Московско-Тверской ППК, ОАО «РЖД», департамента транспорта Москвы и правительства Московской области. Подчеркиваю, что это будут не дополнительные поезда экспресс, как в октябре 2015 года, а именно новые «зеленые» электрички класса «комфорт» без увеличения стоимости проезда и с сохранением маршрута движения», – отметил Федотов.

Для удобства пассажиров пригородные поезда «комфорт» будут визуально отличаться от скоростных «Ласточек». Экстерьер поезда будет украшен эксклюзивной ливреей с белыми и синими полосами, а также символами трех стихий: воздуха, воды и земли. Контроль оплаты проезда в постоянном режиме будут осуществлять работники контрольно-ревизионной службы МТППК.

Запущенная в субботу «Ласточка» класса «комфорт» станет первой из шести поездов, которые придут на смену обычным электричкам Ленинградского направления в 2018 году. Планируется, что второй такой поезд будет запущен до конца лета, а остальные – во втором полугодии.