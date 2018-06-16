РИАМО - 16 июн. На строительство корпуса ядерной медицины и реконструкцию Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в 2018-2021 годах выделят субсидии из федерального бюджета, строительство обойдется примерно в 2,6 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о строительстве корпуса ядерной медицины Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и о выделении на эти цели субсидии из федерального бюджета.

«Подписанным постановлением принято решение о выделении в 2018-2021 годах из федерального бюджета субсидии на расширение Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Средства предоставляются на строительство корпуса ядерной медицины, в котором будут размещены циклотрон, лаборатория синтеза радиофармпрепаратов и лаборатория контроля качества, консультативные кабинеты поликлиники, диагностические подразделения, отделение хирургической нейроонкологии, отделение нейроонкологии, лаборатория генно-инженерных технологий», - отмечается в сообщении.

Площадь нового корпуса составит более 10,3 тысячи квадратных метров. Стоимость строительства – около 2,6 миллиардов рублей.

Планируемый срок ввода корпуса ядерной медицины в эксплуатацию – 2022 год.