РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Тридцать спортсменов со всей России примут участие в открытом чемпионате и первенстве городского округа Люберцы по кабельному вейкбордингу, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель спорткомитета горокруга Владимир Сурков.

«Сегодня (16 июня – ред.) в поселении Красково проходит открытый чемпионат и первенство городского округа Люберцы по кабельному вейкбордингу. В нем участвуют 30 спортсменов. Они приехали из Москвы, Московской и Челябинской областей, Санкт-Петербурга», - сказал Сурков.

Он добавил, что соревнования проходят в «Kraskovo Wake Park». Там работает школа вейкбординга.

«Желаю спортсменам успехов. От чемпионата жду зрелищности и захватывающих трюков», - отметил Сурков.

Призовой фонд соревнований составляет 150 тысяч рублей. Соревнования проводятся в четырех категориях: мужчины-профессионалы, мужчины-любители, женщины-любители и юниоры (до 19 лет).