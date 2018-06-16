РИАМО - 16 июн. Всем, кто поедет в субботу на матч ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Исландии на столичный стадион «Спартак», посоветовали добираться до места с помощью общественного транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Седьмой матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Аргентины и Исландии пройдет в субботу на стадионе «Спартак», встреча начнется в 16:00.

«Хоть сегодня и суббота, рекомендуем добираться до стадиона «Спартак» на городском транспорте», - говорится в сообщении.

Во время прибытия болельщиков северный вестибюль станции «Спартак» и, при необходимости, южный вестибюль «Тушинской» будут работать только на выход.

Водителей также попросили быть внимательными на столичных дорогах.

«Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила парковки! Напоминаем, что около стадиона «Спартак» действуют ограничения», - отмечается в Twitter-аккаунте «Московский паркинг».

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.