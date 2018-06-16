РИАМО - 16 июн. Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, законопроектом предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, сообщает Газета.ru.

«Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении которого, в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях», назначается страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин», - говорится в сообщении.

Распоряжение о внесении законопроекта в нижнюю палату парламента подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила порядок выхода на пенсию с 2019 года в связи с новой пенсионной реформой. Начиная с 2019 года, возраст выхода на пенсию будет ежегодно увеличиваться на один год. Так, к 2028 году мужчины выйдут на пенсию в 65 лет, а к 2034 году — женщины в возрасте 63 лет.