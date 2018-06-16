РИАМО - 16 июн. В дорожной аварии с участием трех автомобилей погиб один и пострадали еще четыре человека, передает РЕН ТВ.

«На западе Москвы произошла массовая авария. По некоторой информации, инцидент произошел на Кутузовском проспекте в районе дома №57. По предварительным данным, столкнулись автомобили BMW, Kia и еще одна легковушка», - говорится в сообщении.

В результате произошедшей аварии погиб один человек, еще четверо пострадали. За одним пострадавшим, который находится в тяжелом состоянии, прибыл вертолет.