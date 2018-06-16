РИАМО - 16 июн. Набережную озера Сенеж в подмосковном Солнечногорске начнут реконструировать в августе этого года, на первый этап потребуется порядков 200 миллионов рублей, сообщил журналистам в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Солнечногорск, в рамках визита он побывал на строящемся заводе Mercedes, в Поварской поликлинике, осмотрел набережную озера Сенеж.

«Это очень популярное место в Солнечногорске на берегу озера, мы выделили 200 миллионов рублей. С августа месяца здесь начнется активная фаза благоустройства, это будет и променад, и велодорожки, все необходимое, чтобы здесь отдыхать», - сказал Воробьев.

В свою очередь, главный архитектор Московской области Михаил Хайкин добавил, что работы предполагают берегоукрепление, очистку от ила, создание дополнительных пешеходных связей, дорожек. Кроме того, обновят теневые навесы, создадут новый пирс, установят шезлонги, дополнительную детскую площадку, оборудуют велодорожку.

«Очень интересный проект, мы выносили его обсуждение с жителями, с профессиональным сообществом, очень положительные отзывы. К работам приступим в августе, чтобы работы сейчас не создавали дискомфорт жителям. Понадобится порядка двух месяцев, чтобы все качественно преобразилось», - сказал Хайкин.