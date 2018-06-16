РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июн. В Королеве на межрегиональном семинаре обсудили подготовку избирательных участков для голосования инвалидов, семинар провела председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Межрегиональный семинар по вопросам обеспечения реализации прав граждан РФ, являющихся инвалидами, прошел в Королеве в субботу. В работе семинара приняли участие депутаты Госдумы, Мособлдумы, городского совета депутатов, уполномоченный по правам человека Московской области, волонтеры, председатели избирательных комиссий Королева, Сахалинской, Курганской областей и Забайкальского края.

«Очень важно, чтобы во время выборов абсолютно все граждане смогли реализовать свое избирательное право. Особое внимание нужно уделить избирателям с ограниченными возможностями. Для обмена опытом мы выбрали Королев, потому что в этом городе активно развивается инфраструктура и используются новейшие технологии во время проведения выборов», - сказала Хаймурзина.

На семинаре участники обсудили, как именно должны быть организованы участки для голосования. Уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова отметила, что при работе участка необходимо учитывать количество проживающих на участке инвалидов и категорию их инвалидности, чтобы обеспечить участок именно теми средствами, которые необходимы для той или иной группы.

Своим опытом работы на участках поделились волонтеры, а сами люди с ограниченными возможностями здоровья указали на недочеты, которые были допущены на прошедших выборах президента.

В Подмосковье проживает около 500 тысяч инвалидов. В Королеве все 122 избирательных участка оснащены средствами для того, чтобы инвалиды смогли реализовать свое избирательное право.