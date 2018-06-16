РИАМО - 16 июн. Выпуск автомобилей Mercedes на заводе в Подмосковье начнется в следующем году, первый автомобиль подарят самому заслуженному человеку, сообщил журналистам в субботу губернатор Московской области.

«Сегодня уже завод готов, уже завершается сборка покрасочной линии. Через год мы уже будем иметь наши отечественные Mercedes, выпущенные по самым современным немецким технологиям. Я сегодня сказал, что первую машину собираюсь заказать на этом заводе. Мы подумаем, кому ее подарить. Мы ее подарим самому заслуженному человеку в Подмосковье», - сказал Воробьев.

В настоящий момент завершено возведение всех зданий завода: основных и вспомогательных. В административном корпусе ведутся работы по возведению внутренних стен, колонн и перекрытий. В производственном цехе подходят к завершению работы по установке железобетонной плиты пола и оснований под технологическое оборудование, началась установка металлоконструкций для кузовной сборки.

Активно идут работы по монтажу инженерных систем: воздухоотводов, отопительных и вентиляционных систем, прокладке силовых кабелей электропитания и другого оборудования. Прокладываются технологические коридоры для подключения к системам электроснабжения, вентиляции, канализации, питьевого и технического водопровода. Во втором полугодии 2018 года будет введен в эксплуатацию энергетический центр для обеспечения бесперебойного питания завода Mercedes-Benz.

Это первый инвестиционный проект в Московской области в рамках специального инвестконтракта (СПИК). СПИК №8 от 17 февраля 2017 года заключен между РФ (в лице Минпромторга РФ), «Мерседес-Бенц рус» (100% дочернее предприятие Daimler), правительством Московской области, администрацией сельского поселения Пешковское (горокруг Солнечногорск), привлеченными лицами со стороны инвестора - Daimler AG, «КамАЗ», «Даймлер КамАЗ Рус» и компанией «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг РУС».

В качестве обязательства инвестор по СПИК должен вложить не менее 15 миллиардов рублей, однако планируемая сумма составляет 20 миллиардов рублей. На заводе будут выпускать седаны E-class, внедорожники GLE-class, GLS-class, GLC-class.

Объем выпуска - 25 тысяч автомобилей в год (две смены). В случае успешной реализации проекта мощности позволят расширить производство до 35 тысяч автомобилей в год.

Объем реализованной промышленной продукции в период СПИК (до 2026 года): 582 миллиарда рублей. Плановое количество сотрудников: около 1,5 тысяч человек.

Начало строительства - 20 июня 2017 года. Запуск производства запланирован на первый квартал 2019 года (пуско-наладочные работы – IV квартал 2018 года). В ноябре 2018 года планируют тестовый пуск завода.

В настоящее время освоено 1,58 миллиарда рублей. Численность персонала составляет 67 человек. Уплачено налогов – 8,4 миллиона рублей (подоходный налог).