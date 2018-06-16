РИАМО - 16 июн. В ночь с субботы на воскресенье метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и 45 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3:00, это связано с тем что на стадионе «Спартак» в Москве пройдет матч между сборными командами Аргентины и Исландии, а также с Фестивалем болельщиков, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В ночь с 16 на 17 июня московское метро, МЦК, шаттлы до стадионов и 45 регулярных маршрутов наземного транспорта будут работать до 3 часов ночи. Также на время проведения матчей изменится режим работы станций, расположенных рядом со стадионом «Спартак» и фан-зоной чемпионата», - отмечается в сообщении.

Во время прибытия болельщиков на стадион «Спартак» только на выход в город будут открыты северный вестибюль станции «Спартак» и, при необходимости, южный вестибюль станции «Тушинская». После окончания матчей эти вестибюли будут работать только на вход на время разъезда болельщиков.

В связи с проведением Фестиваля болельщиков во время их массового прибытия возможны изменения в режиме работы соседних станций «Университет», «Ломоносовский проспект», «Воробьевы горы».

Продление работы метро, МЦК и наземного транспорта связано с временем начала матчей. На субботу запланировано четыре матча, последний из которых стартует в Калининграде в 22:00 по московскому времени.

Всего за время проведения чемпионата работа метро, МЦК и ряда маршрутов наземного транспорта будет продлена четыре раза. Так, все станции метро и МЦК, а также шаттлы до стадионов и маршруты наземного транспорта будут работать до 3 часов ночи с 16 июня на 17 июня, с 27 июня на 28 июня, с 3 июля на 4 июля, с 11 июля на 12 июля.

Для зрителей чемпионата мира по футболу организованы восемь бесплатных маршрутов-шаттлов «S», которые связывают аэропорты, станции метро и стадионы. Кроме того, в дни матчей бесплатный проезд для болельщиков доступен на 45 регулярных маршрутах наземного транспорта. Для этого зрители должны иметь при себе FAN ID и билет на матч, которые необходимо предъявить контролеру. Также для жителей и гостей столицы будут работать 11 регулярных ночных маршрутов наземного транспорта.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.