РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. Все желающие могут в субботу вечером потанцевать аргентинское танго на площадке с балюстрадами в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Каждую субботу этого лета на площадке с балюстрадами в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина Милонга EL FAVORITO проводит open-air. Ждем всех желающих потанцевать аргентинское танго с 18:00 до 21:00», - говорится в сообщении.

Милонга — южноамериканский танец, а также танцевальный вечер, на котором танцуют аргентинское танго и звучит танго-музыка. Настоящая милонга имеет свои правила поведения (кодигос). В музыкальном смысле милонга является более быстрым танцем, чем танго. Считается, что ее происхождение имеет, в том числе, африканские корни. Милонга, как правило, исполняется как быстрый, жизнерадостный и озорной танец с быстрым линейным продвижением.