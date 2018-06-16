РИАМО - 16 июн. В апреле 2018 года Россия сократила вложения в казначейские бумаги США на 47,5 миллиардов долларов, что составляет почти половину бондов, сообщает Газета.ru.

«На конец марта 2018 Россия держала в бондах США 96,1 миллиарда долларов, на конец апреля - 48,7 миллиарда долларов. В рейтинге держателей бумаг Россия опустилась на 22 строчку с 16», - говорится в сообщении.

Лидерами в рейтинге держателей казначейских бумаг США остаются Китай (1,18 триллиона долларов), Япония (1,03 триллиона долларов) и Ирландия (300,4 миллиарда долларов).

Ранее в министерстве финансов России заявили, что обмен евробондов «Россия-2030» снизит внешний госдолг на 1,35 миллиарда долларов в 2018-2020 годах. Также Минфин рассматривает возможность размещения бондов в евро и юанях.