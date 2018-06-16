РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июн. В подмосковном Подольске 15 июня вечером состоялся четвертьфинал конкурса «Мисс Батони - 2018», лучшей стала Маргарита Сафонова, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В Подольске с 15 мая проходил прием фотографий для отбора на конкурс красоты «Мисс Батони - 2018», в четвертьфинале принимало участие 14 девушек. Конкурс вел экс-участник телепроекта «Дом-2» и участник проекта «Открытый микрофон» на «ТНТ» Роман Третьяков. Участницы могли блеснуть своими талантами на конкурсе, отлично провести время и побороться за главный приз – путешествие на море.

«Первое место заняла Маргарита Сафонова, второе - Екатерина Озерова, а третье у Божены Скобцовой. Все девушки-участницы получили призы от наших спонсоров. Балы, полученные на первом очном этапе, не будут суммироваться с заработанными на следующих этапах конкурса. Поэтому у каждой девушки сохранился шанс выиграть главный приз - путевку на море», - сказал организатор конкурса.

Девушки старше 18 лет, которых отобрали по фото, принимают участие в очных этапах в бар-кафе «Батон» по адресу: Подольск, Революционный проспект, дом №47/1. Там 22 июня пройдет 1/2 финала, 23 июня – финал конкурса. Сбор гостей в 21:00.

Всех участниц на каждом этапе награждают подарками от партнеров конкурса – картами на услуги салона красоты премиум-класса, подарочными сертификатами на покупку ювелирных украшений в федеральной ювелирной сети, сертификатами и специальными подарками от турагентства, подарочными картами на посещение клуба единоборств, сертификатами на дизайнерскую одежду.

Информационным партнером мероприятия выступает «РИАМО в Подольске».