РИАМО - 16 июн. Северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена будет открыт в субботу только на выход из-за матча ЧМ-2018 между сборными Аргентины и Исландии, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Сегодня на стадионе «Спартак» состоится матч Аргентина – Исландия. Во время прибытия болельщиков северный вестибюль станции «Спартак» и, при необходимости, южный вестибюль «Тушинской» будут работать только на выход», - говорится в сообщении.

Седьмой матч группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA 2018 между сборными Аргентины и Исландии пройдет в субботу на стадионе «Спартак», встреча начнется в 16:00.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.