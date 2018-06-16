РИАМО - 16 июн. Игровые зоны с настольным футболом, напольным бильярдом и киберзона для игры в виртуальный футбол открылись в субботу на станции МЦК «Лужники» и в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на «Площадь Гагарина» МЦК, они будут работать весь период проведения чемпионата мира по футболу-2018, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Основная игровая зона расположилась на третьем этаже станции МЦК «Лужники», другая зона – в переходе со станции метро «Ленинский проспект» на станцию МЦК «Площадь Гагарина». В обеих зонах установлены по два настольных футбола и по одной площадке для футпула (напольный бильярд)», - говорится в сообщении.

Также в игровой зоне на станции «Лужники» появилась киберзона с десятью экранами – здесь можно поиграть в футбол на приставке. Вход в игровую зону расположен справа от входа на станцию МЦК «Лужники», нужно подняться по лестнице.

«Игровые зоны размещены в местах, где они не будут мешать проходу пассажиров. Площадки будут работать в течение всего чемпионата мира, в будние и выходные дни с 10:00 до 22:00», - сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он добавил, что в дни матчей на стадионе «Лужники» будут вводиться временные ограничения на вход в игровую зону на МЦК, о которых будут сообщать дополнительно.

Каждый день с 12:00 до 17:00 в киберзоне будут проходить турниры. Чтобы принять в них участие, москвичам и гостям столицы нужно предварительно зарегистрироваться в самой киберзоне. Для этого потребуется только записать никнейм участника. Регистрация на турнир открыта с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00. Во время проведения турниров все желающие смогу наблюдать за игрой участников соревнований.

В последние дни чемпионата мира в киберзоне состоится финальный турнир, в котором примут участие победители ежедневных игр. Победитель финальных соревнований получит специальный приз.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.