РИАМО - 16 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил сертификат по программе «Земский доктор» врачу-терапевту Андрею Соломатину из Поваровской поликлиники в Солнечногорске, доктор получил 1 миллион рублей, передает корреспондент РИАМО.

«У нас существует программа «Земский доктор», мы в этом году выделили около 300 миллионов рублей, вы один из 300 человек, который получает по этой программе 1 миллион рублей», - сказал Воробьев.

Также губернатор поблагодарил Соломатина за выбранную профессию.

Воробьев добавил, что в Подмосковье уже второй месяц идут доплаты в размере 32 тысяч рублей к зарплате терапевтам и педиатрам.

«Чтобы врачи не уезжали из наших городов, поселков, а, наоборот, чтоб не было недостатка во врачах и было качественное обслуживание», - пояснил губернатор.

«В Подмосковье работают программы «Земский доктор» и «Социальная ипотека», несколько коллег, которые уехали в Московскую область, с успехом использовали данную программу. По их совету я приехал работать в Подмосковье», - сказал Соломатин.

Соломатину 34 года. Он окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия».

Обучался в клинической ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)», затем прошел профессиональную переподготовку по специальности «Терапия». С 16 февраля 2014 года работает участковым терапевтом в Поваровской поликлинике.

Поликлиника, в которой работает Соломатин, оказывает первичную медико-санитарную медицинскую помощь жителям Поварова (14 сельских населенных пунктов), их более 10 тысяч человек. Мощность – 250 посещений в смену. Сформировано пять терапевтических участков и два педиатрических участка. С января 2018 года организована служба неотложной медицинской помощи на дому.

В 2012 году в поликлинике провели капремонт внутренних помещений по госпрограмме модернизации здравоохранения Московской области, освоив 5,7 миллиона рублей. Отремонтировали внутренние стены, заменили напольный линолеум на плитку.

Наружный ремонт был выполнен некачественно, не была установлена гидроизоляция, ливневый водосток.

Мероприятия по капремонту здания поликлиники включены в госпрограмму Московской области на 2018 год, планируется провести проектно-изыскательские работы на сумму 1,94 миллиона рублей. В 2019 году начнутся ремонтные работы. Их объем и затраты будут определены по итогам изыскательских работ.

Программа «Земский доктор» направлена на привлечение медицинских кадров в сельские учреждения здравоохранения. В ее рамках медикам будет предоставлена единовременная денежная выплата: врачи получат по 1 миллиону рублей, а фельдшеры – 500 тысяч рублей. В рамках данной программы уже удалось привлечь почти тысячу врачей в Подмосковье из других регионов страны.

Основные требования к участникам программы: гражданство Российской Федерации, возраст до 50 лет, обязанность отработать врачом или фельдшером в сельской местности в течение пяти лет.