РИАМО - 16 июн. Из-за проведения ремонтных работ вестибюли станции «Третьяковская», «Марьино», «Люблино» и «Новогиреево» Московского метрополитена временно закрыли, работы будут проводить в выходные и в будни, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Для ремонта в пассажирской зоне с 15 июня будет изменен режим работы станций метро «Марьино», «Люблино» и «Новогиреево». На указанных станциях на выходных, а также в вечернее время по будням будет закрыто по одному из вестибюлей», - говорится в сообщении.

С 22:00 15 июня до открытия метрополитена 18 июня и с 22:00 22 июня до открытия метрополитена 25 июня будут закрыты южный вестибюль станции «Люблино» и северный вестибюль станции «Марьино». Указанные вестибюли также будут закрыты ежедневно с 22:00 и до открытия метро на следующий день с 18:00 до 22:00 и с 25 по 29 июня.

С 23:00 15 июня до открытия метрополитена 18 июня, с 23:00 22 июня до открытия метрополитена 25 июня и с 23:00 29 июня до открытия метрополитена 2 июля будет закрыт западный вестибюль станции «Новогиреево». Также он будет закрыт ежедневно с 23:00 до открытия метрополитена на следующий день с 18 по 22 июня, с 25 по 29 июня и с 2 по 6 июля.

На всех указанных станциях для входа и выхода пассажиры смогут использовать вестибюли, противоположные закрытым.

«Для монтажа металлоконструкций навеса над лестничным сходом с 16 июня на два дня закроется вестибюль станции «Третьяковская» (выход к улице Малая Ордынка). Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут пользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая». В обычном режиме эта станция возобновит работу в 5:30 утра 18 июня», - уточняется в материале.

Для работ специально были выбраны выходные дни, когда пассажиропоток на станции минимальный. Выбрать нужный маршрут во время закрытия вестибюля пассажирам помогут сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).

«Приносим извинения за временные неудобства и просим быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте метрополитена: http://www.mosmetro.ru», - добавляется в сообщении.