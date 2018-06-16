РИАМО - 16 июн. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с кинорежиссером Станиславом Говорухиным в храм Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» утром 14 июня.

Правоохранительные органы оцепили территорию вокруг храма. Вход в Преображенскую церковь осуществляется через металлодетекторы.

В Преображенской церкви установлен открытый гроб, рядом с которым расположены стулья для ближайших друзей и родственников.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. Однако геологом проработал не больше года.

В 1959-1961 годах Говорухин начал карьеру в кино с должностей редактора и ассистента режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году он с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. После этого работал на Одесской киностудии художественных фильмов уже в качестве режиссера.

За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века». Он также снимался в фильмах, в частности сыграл в картинах «Асса», «Анкор, еще анкор!» и «Девятая рота».