РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июн. Авторы-исполнители выступят на творческом вечере «Люберецкие чтения» в субботу в парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Предлагаем вечер субботы провести в приятной компании на литературно-музыкальном мероприятии «Люберецкие чтения». Авторы-исполнители, современники и подрастающее поколение будет радовать всех гостей вечера своим творчеством», - говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 18:00. Оно пройдет на Летней эстраде в парке «Наташинские пруды».Также творческие вечера в парке состоятся 23 и 30 июня. Вход свободный.