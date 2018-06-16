РИАМО - 16 июн. Близкие, коллеги и поклонники творчества пришли проститься с кинорежиссером Станиславом Говорухиным, церемония прощания проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в Москве, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» утром 14 июня.

Правоохранительные органы оцепили территорию вокруг храма. Вход в Преображенскую церковь осуществляется через металлодетекторы.

В Преображенской церкви установлен открытый гроб, рядом с которым расположены стулья для ближайших друзей и родственников. Прощание с режиссером проходит в тишине. Пришедшие молятся, ставят свечки и возлагают цветы к гробу.

Возле храма Христа Спасителя собрались поклонники творчества режиссера, пришедшие проститься с Говорухиным.

После церемонии прощания в храме Христа Спасителя, которая продлится до 13:00, его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщал, что мемориальная доска или скульптурная композиция может появиться в Москве в память о Говорухине.

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области. В 1958 году он окончил геологический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова-Ленина. Однако геологом проработал не больше года.

В 1959-1961 годах Говорухин начал карьеру в кино с должностей редактора и ассистента режиссера на Казанской студии телевидения. В 1966 году он с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. После этого работал на Одесской киностудии художественных фильмов уже в качестве режиссера.

За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века». Он также снимался в фильмах, в частности сыграл в картинах «Асса», «Анкор, еще анкор!» и «Девятая рота».